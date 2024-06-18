В России после мощных взрывов пылает нефтебаза, местные боятся "яда": детали, фото и видео

По официальным данным, никто не пострадал

В ночь на 18 июня город Азов Ростовской области России подвергся мощной атаке беспилотников. В результате атаки загорелись резервуары с нефтепродуктами.

"В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным жертв нет. Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня", — написал в Telegram губернатор области Василий Голубев.

По данным МЧС России, площадь пожара составляет 5 тысяч кубических метров. Пострадавших, заявили там, нет. Голубев заявил, что по состоянию на 07:00 в тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, 1 пожарный поезд.

Внимание! На некоторых видео есть ненормативная лексика

Атака началась примерно около двух часов ночи. Россияне публикуют в сети момент удара и кадры пожара. По словам местных, перед ним прозвучало как минимум пять взрывов. В небо поднимается густой столб черного дыма. В местных пабликах высказывают опасения, что в воздух после атаки попал "яд", жалуются на затруднение дыхания. Однако губернатор заявил, что "превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено".

Как сообщал "Телеграф", ночь на вторник, 18 июня, была тревожной и для оккупантов в Крыму. В воинских частях Севастополя и Симферополя прозвучала тревога, россияне поднимали в небо авиацию и перекрывали Керченский мост. По предварительным данным, в районе Севастополя была атака морского дрона.