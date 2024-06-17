Настоящий "Франкенштейн": Украина получит от Rheinmetal новый необычный танк (фото)

Пока не сообщается, сколько именно танков будет предоставлено

Украина получит от немецкой компании Rheinmetall новую боевую машину. На этот раз речь идет о танке ПВО "Франкенштейн" ("Frankenstein").

Как сообщили в компании, они установили свою современную зенитную систему Skyranger на корпуса танков Leopard 1 времен холодной войны, пишет The Telegraph. Новая машина предназначена для уничтожения российских беспилотников и ракет.

Отмечается, что системы оружия, способные противостоять угрозам короткого радиуса действия, таким как стая беспилотников и артиллерийский огонь, все чаще считаются решающими на линии фронта в Украине. Издание отмечает, что войну в Украине уже называют первой войной беспилотников.

Руководитель наземных систем Rheinmetal Бьорн Бернхард сообщил, что существует много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых компания могла бы установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм. Украинская армия уже получила около сотни танков Leopard 1 в обычной комплектации.

Стоит отметить, что Rheinmetall только недавно разработала систему Skyranger. Она может может похвастаться сложными датчиками с 360-градусным видением поля боя, способными сражаться с роями беспилотников.

Напомним, 10 июня в Украине начал работу первый оборонный проект, созданный совместно немецкой корпорацией Rheinmetall и украинским Укроборонпромом. Это цех по ремонту и производству бронетехники.