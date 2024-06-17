Украинские военные впервые захватили российский "танк-сарай": также они взяли важный "бонус" (фото, видео)

Россияне начали использовать такие танки в этом году

Украинским военным впервые удалось захватить российский "танк-сарай". Речь идет о боевой машине, обшитой металлическими листами, а также оснащенной средствами РЭБ для борьбы с украинскими дронами.

Об этом сообщают украинские Telegram-каналы. В подтверждение тому в сети опубликованы фото и видео с захваченным танком.

На них можно увидеть сам танк, на котором установлен украинский флаг со знаком 22-й отдельной механизированной бригады. Также на одном из фото украинские бойцы запечатлены на фоне танка. Кроме того, на видео показано, как украинские военные берут в плен экипаж российской машины.

Как сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, украинскими бойцами был затрофеен российский танк Т-62. По его словам, это первый случай захвата такой техники.

Стоит отметить, что применение подобных машин россиянами впервые было зафиксировано в середине апреля 2024 года. С тех пор было замечено несколько разновидностей "сараев".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские террористы из-за больших потерь техники все чаще используют на поле боя танки, обшитые огромными металлическими конструкциями, превращающими их в самоходный бронированный "сарай". Этим произведениям российских военных в некоторых случаях удалось достаточно эффективно действовать на поле боя.