ВСУ затрофеили самый современный российский танк: что известно о Т-90М "Прорыв"

Россияне потеряли по меньшей мере 92 таких танка

В сети распространяется новость о том, что Силы обороны Украины затрофеили самый современный российский танк Т-90М "Прорыв", о слабых местах которого ранее рассказал военный эксперт. Машина из категории ОБТ – основной боевой танк, сочетающий в себе высокую огневую мощность, защиту и подвижность.

Об этом написал военный обозреватель Константин Машовец в своем Facebook. Подчеркнул, что российский танк почти полностью на ходу.

"ВСУ сумели захватить в почти полностью исправном (работоспособном) состоянии наиболее современный российский танк (ОБТ), как говорится, "не битый, не перекрашенный"… в наиболее распространенной комплектации Т-90М "Прорыв" (Объект 188М "Прорыв-3"), принятый российским войском на вооружение в 2020 году", — написал обозреватель.

Генштаб пока не подтвердил эту информацию, поэтому ждем официального сообщения.

Танк Т-90М "Прорыв"

Т-90М "Прорыв" (Объект 188М "Прорыв-3") — глубокая модернизация российского основного боевого танка (ОБТ) Т-90, принятого на вооружение в 2020 году.

На танке установлена новая башня, оснащенная системой управления огнем "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена.

Установлен автомат заряжания, который способен использовать боеприпасы большего удлинения, модернизированная пушка 2А46М-5, калибра 125 миллиметров и дистанционно управляемая 12.7-мм зенитная установка "УДП Т05БВ-1".

В арсенал машины входят гладкоствольная пушка 2А46М-5 калибра 125 миллиметров и дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка.

Танк оснащен модульной динамической защитой третьего поколения: установлена динамическая защита "Реликт" вместо "Контакт-5". Убран антинейтронный надбой и заменен на материал типа кевлар, а также улучшена система пожаротушения.

Следует отметить, что данные OSINT-сервиса ORYX свидетельствуют, что с начала широкомасштабного вторжения россияне потеряли около 48 танков Т-90М уничтоженными вместе с поврежденными, брошенными и захваченными – 92.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как ВСУ продолжают уничтожать и наносить значительные повреждения российским позициям. В этот раз сильно досталось системам противовоздушной обороны (ПВО) в Донецкой области.