ЗСУ затрофеїли найсучасніший російський танк: що відомо про Т-90М "Прорыв"

Росіяни втратили щонайменше 92 таких танки

Мережею шириться новина про те, що Сили оборони України затрофеїли найбільш сучасний російський танк Т-90М "Прорыв", про слабкі місця якого раніше розповів військовий експерт. Машина з категорії ОБТ — основний бойовий танк, що поєднує в собі високу вогневу потужність, захист і рухливість.

Про це написав військовий оглядач Костянтин Машовець у своєму Facebook. Підкреслив, що російський танк майже повністю працездатний.

"ЗСУ зуміли захопити майже у повністю справному (працездатному) стані найбільш сучасний російський танк (ОБТ), як то кажуть, "не битый, не перекрашенный"… у найбільш поширеній комплектації Т-90М "Прорыв" (Объект 188М "Прорыв-3"), прийнятий російським військом на озброєння у 2020-у році", — написав оглядач.

Генштаб поки не підтвердив цю інформацію, тож чекаємо на офіційне повідомлення.

Танк Т-90М "Прорыв"

Т-90М "Прорыв" (Об'єкт 188М "Прорыв-3") — глибока модернізація російського основного бойового танку (ОБТ) Т-90, що був прийнятий на озброєння у 2020 році.

На танку встановлено нову вежу, що оснащена системою управління вогнем "Калина" з інтегрованою бойовою інформаційно-керуючою системою тактичної ланки.

Встановлено автомат заряджання здатний використовувати боєприпаси більшого подовження, модернізована гармата 2А46М-5, калібру 125 міліметрів і дистанційно керована 12.7-мм зенітна установка "УДП Т05БВ-1".

До арсеналу машини входять гладкоствольна гармата 2А46М-5 калібру 125 міліметрів і дистанційно керована зенітна кулеметна установка.

Танк оснащений модульним динамічним захистом третього покоління: встановлений динамічний захист "Релікт" замість "Контакт-5". Прибрано антинейтронний надбій і замінено на матеріал типу кевлар, а також було покращено систему пожежогасіння.

Варто зазначити, що дані OSINT-сервісу ORYX свідчать, що з початку широкомасштабного вторгнення росіяни втратили близько 48 танків Т-90М знищеними, разом з пошкодженими, покинутими та захопленими – 92.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як ЗСУ продовжують нищити та наносити значні пошкодження російським позиціям. Цього разу сильно дісталося системам протиповітряної оборони (ППО) в Донецькій області.