Гарно догорає: у мережі публікують кадри знищених російських ППО на Донбасі (фото)

Удар нібито було нанесено ракетами ATACMS

ЗСУ продовжують нищити та наносити значні пошкодження по російських позиціях. Цього разу сильно дісталося системам протиповітряної оборони (ППО) в Донецькій області

У мережі вже публікують епічні кадри обгорілої техніки. Подія сталась у середу, 22 травня, в районі аеродрому Моспіно.

Зазначається, що удар нібито було нанесено за допомогою п'яти ракет ATACMS.

Втрати :

знищено дві ЗРК С-300/400,

пошкоджено ЗРК С-300/400,

знищено РЛС "96Л6Е",

знищено пункт управління ЗРК С-300/400.

Проте ця інформація офіційно не підтверджена.

Зауважимо, що "глава ДНР" Денис Пушилін заявив про удар ЗСУ по селищу Моспіне в окупованій частині Донецької області України. Внаслідок цього постраждали шестеро людей.

Раніше "Телеграф" писав про епічне відео знищення російського катера, який штурмував о. Нестрига.