Гарно догорає: у мережі публікують кадри знищених російських ППО на Донбасі (фото)
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Удар нібито було нанесено ракетами ATACMS
ЗСУ продовжують нищити та наносити значні пошкодження по російських позиціях. Цього разу сильно дісталося системам протиповітряної оборони (ППО) в Донецькій області
У мережі вже публікують епічні кадри обгорілої техніки. Подія сталась у середу, 22 травня, в районі аеродрому Моспіно.
Зазначається, що удар нібито було нанесено за допомогою п'яти ракет ATACMS.
Втрати :
- знищено дві ЗРК С-300/400,
- пошкоджено ЗРК С-300/400,
- знищено РЛС "96Л6Е",
- знищено пункт управління ЗРК С-300/400.
Проте ця інформація офіційно не підтверджена.
Зауважимо, що "глава ДНР" Денис Пушилін заявив про удар ЗСУ по селищу Моспіне в окупованій частині Донецької області України. Внаслідок цього постраждали шестеро людей.
Раніше "Телеграф" писав про епічне відео знищення російського катера, який штурмував о. Нестрига.