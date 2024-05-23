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Гарно догорає: у мережі публікують кадри знищених російських ППО на Донбасі (фото)

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Наслідки удару Новина оновлена 23 травня 2024, 17:42
Наслідки удару. Фото Колаж "Телеграфу"

Удар нібито було нанесено ракетами ATACMS

ЗСУ продовжують нищити та наносити значні пошкодження по російських позиціях. Цього разу сильно дісталося системам протиповітряної оборони (ППО) в Донецькій області

У мережі вже публікують епічні кадри обгорілої техніки. Подія сталась у середу, 22 травня, в районі аеродрому Моспіно.

Зазначається, що удар нібито було нанесено за допомогою п'яти ракет ATACMS.

Втрати :

  • знищено дві ЗРК С-300/400,
  • пошкоджено ЗРК С-300/400,
  • знищено РЛС "96Л6Е",
  • знищено пункт управління ЗРК С-300/400.

Проте ця інформація офіційно не підтверджена.

Зауважимо, що "глава ДНР" Денис Пушилін заявив про удар ЗСУ по селищу Моспіне в окупованій частині Донецької області України. Внаслідок цього постраждали шестеро людей.

Раніше "Телеграф" писав про епічне відео знищення російського катера, який штурмував о. Нестрига.

Теги:
#ППО #Війна #Знищили #ЗСУ