Вже п'ятий за місяць: ЗСУ збили російський штурмовик на одному з напрямків

Росія не виготовляє такі літаки, а тільки модернізує існуючі екземпляри

Російські терористи на Покровському напрямку 22 травня втратили черговий штурмовик Су-25. Літак збили українські військові: це вже п'ятий російський Су-25, який було знищено з початку травня.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що російські терористи активно тиснуть на Покровському напрямку, намагаючись штурмувати українські позиції.

"На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще триває девʼять бойових зіткнень За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25", – сказано у зведенні.

Окрім штурмовика, українські воїни з початку доби знищили російський ЗРК С-400, чотири райони зосередження живої сили, два пункти управління, дві станції управління БПЛА та установку РЕБ. Точні втрати російських терористів наразі уточнюються.

Су-25 – спеціалізований штурмовик розробки часів СРСР для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Наразі Росія не виготовляє такі літаки, а тільки модернізує існуючі екземпляри.

Нагадаємо, що 4 травня бійці 110 окремої механізованої бригади збили російський Су-25, на Авдіївському напрямку. Потім був збитий ще один — 9 травня. Такий же літак було знищено й 11 травня на тому ж напрямку. Четвертий російський Су-25 було збито 18 травня на тому ж напрямку. Як і в минулі рази, літак "приземлили" українські зенітники зі 110-ї окремої механізованої бригади.