Уже пятый за месяц: ВСУ сбили российский штурмовик на одном из направлений

Россия не производит такие самолеты, а только модернизирует существующие экземпляры

Российские террористы на Покровском направлении 22 мая лишились очередного штурмовика Су-25. Самолет сбили украинские военные: это уже пятый российский Су-25, уничтоженный с начала мая.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что российские террористы активно давят на Покровское направление, пытаясь штурмовать украинские позиции.

"На Покровском направлении количество атак возросло до 25. В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной — еще продолжается девять боевых столкновений. По имеющейся информации, украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25", — говорится в сообщении. .

Кроме штурмовика, украинские воины с начала суток уничтожили российский ЗРК С-400, четыре района сосредоточения живой силы, два пункта управления, две станции управления БПЛА и установку РЭБ. Точные потери российских террористов пока уточняются.

Су-25 – специализированный штурмовик разработки времен СССР для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Сейчас Россия не производит такие самолеты, а только модернизирует существующие экземпляры.

Напомним, что 4 мая бойцы 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский Су-25, на Авдеевском направлении. Затем был сбит еще один — 9 мая. Такой же самолет был уничтожен и 11 мая на том же направлении. Четвертый российский Су-25 был сбит 18 мая на том же направлении. Как и в прошлые разы, самолет "приземлили" украинские зенитчики из 110-й отдельной механизированной бригады.