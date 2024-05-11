Майский "сушкопад" продолжается: ВСУ сбили еще один самолет россиян

Это уже третий самолет за май

Россияне продолжают терять военные самолеты в войне против Украины. Так в субботу, 11 мая, был поражен еще один Су-25.

Произошло это на Авдеевском направлении. Об этом сообщает 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

"Еще одна сушка! Самолет российских воздушных судов продолжается. Снова отличная работа зенитчиков 110 бригады. Сегодня поразили очередной СУ-25", — говорится в сообщении.

Это уже третий самолет Су-25, который россияне потеряли за май. Первый был ликвидирован в Донецкой области 4 мая, второй — 9 мая также на Авдеевском направлении.

Напомним, что Су-25 предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Может поражать наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные, медленные цели.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне сообщали о потере своего истребителя-бомбардировщика Су-34. Речь идет о борте №21. Отмечают, что в результате инцидента погибли и оба пилота.

Позже стало известно, что на борту Су-34 были опытные пилоты Евгений Кузнецов и Владимир Стрелков. Как сообщают российские медиа, самолет упал из-за отказа двигателя. Пилоты не успели катапультироваться. Инцидент произошел в Белгородской области, вблизи населенного пункта Валуйки.