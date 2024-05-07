Украина научила дроны Magura сбивать российские воздушные цели: эксперты объяснили, что это значит

Интересно, что морские дроны-ракетоносцы продолжают нести боевую часть и способны поражать корабли российских террористов.

Украина, похоже, начала устанавливать на морские дроны Magura V5 противовоздушные ракеты. В частности, на видео, которое россияне распространили 6 мая, демонстрируется морской дрон с установленными на нем ракетами Р-73.

Об этом пишет издание "Милитарный". Аналитики исследовали видео уничтожения морского дрона с борта вертолета Ка-29, опубликованного российскими террористами.

Отмечается, что дрон, судя по всему, может нести две ракеты Р-73. На видео одна из ракет на дроне отсутствует – россияне заявляют, что дрон выпустил ее по российскому вертолету Ми-8, но не попал, зато "открылся" для патрульного Ка-29 и был уничтожен.

Интересно, что морские дроны-ракетоносцы продолжают нести боевую часть и способны поражать корабли российских террористов. На это указывает мощный взрыв после критических поражений дрона российскими военными. С другой стороны, использование на дроне именно ракет Р-73 не вызывает удивления: эти авиационные ракеты ближнего радиуса действия просты в использовании, им не нужен радар, поскольку они имеют тепловую головку самонаведения. А главное – они могут легко быть адаптированы к пуску "с земли", или, как в этом случае – с дрона.

"Пусковая установка имеет направляющие для двух ракет. С высокой вероятностью, она стабилизирована для компенсации морской качки и является поворотной. Вероятно, для захвата цели используется ГСН самой ракеты", — отметили аналитики.

Напомним, ранее в ГУР МО показали видео очередного уничтожения российского военного корабля 6 мая. Отмечается, что удар был нанесен с помощью дрона Magura V5, а добычей стал патрульный катер типа "Мангуст".