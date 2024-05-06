Ракеты, БПЛА и морские дроны "окружили" Крым: россияне подняли в сети панику перед днем инаугурации Путина

Перед инаугурацией кремлевского диктатора россиян пытаются напугать "массовой атакой ВСУ"

В Крыму вечер перестал быть томным, а в сети появились сообщения о подготовке удара по Крымскому мосту. Из-за этого в российском сегменте сети началась какая-то суета, а подразделения Черноморского флота подняли по тревоге.

В частности местные telegram-каналы начали сообщать о том, что в сторону упомянутого моста через Бердянск прошли три крылатые ракеты. В Севастополе при этом перекрыли рейд через бухту.

"Движение транспорта по Крымскому мосту и через пункт пропуска "Джанкой" на севере полуострова временно перекрыто, в Херсонской области объявлена авиаопасность", — сообщают подконтрольные россиянам ресурсы.

При этом в z-пабликах уже начали распространять сообщения о том, что в акватории Черного моря якобы наблюдается большая активность украинских беспилотных катеров. Некоторые "военкоры" также заявили о пусках крылатых ракет и большого количества беспилотников.

Какого-либо внятного подтверждения их словам нет, а потому есть большие основания полагать, что тревогу включили с целью напугать местных жителей в преддверии "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина, которая должна пройти 7 мая.

К слову, главные пропагандистские СМИ России уже начали распространять информацию о якобы подготовке "наиболее массовой атаки ВСУ" на это время.

Стоит отметить, что в российском МИД накануне выдали грозное заявление с предупреждением к США, Британии и ЕС о том, что Россия нанесет "удар возмездия", если с любимым мостом Путина что-то случится.