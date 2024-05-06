Ракети, БПЛА та морські дрони "оточили" Крим: росіяни підняли в мережі паніку перед днем інавгурації Путіна

Перед інавгурацією кремлівського диктатора росіян намагаються налякати "масовою атакою ЗСУ"

У Криму вечір перестав бути важким, а в мережі з’явилися повідомлення про підготовку удару по Кримському мосту. Через це у російському сегменті мережі почалася якась метушня, а підрозділи Чорноморського флоту підняли по тривозі.

Зокрема місцеві telegram-канали почали повідомляти про те, що у бік згаданого мосту через Бердянськ пройшли три крилаті ракети. У Севастополі ж перекрили рейд через бухту.

"Рух транспорту Кримським мостом і через пункт пропуску "Джанкой" на півночі півострова тимчасово перекрито, в Херсонській області оголошено авіанебезпеку", — повідомляють підконтрольні росіянам ресурси.

При цьому в z-пабліках вже почали розповсюджувати повідомлення про те, що в акваторії Чорного моря нібито спостерігається велика активність українських безпілотних катерів. Деякі "військкори" також заявили про пуски крилатих ракет і велику кількість безпілотників.

Якогось виразного підтвердження їхнім словам немає, а тому є великі підстави вважати, що тривогу включили з метою налякати місцевих жителів напередодні "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна, яка має відбутися 7 травня.

До слова, головні пропагандистські ЗМІ Росії вже почали поширювати інформацію про нібито підготовку "наймасовішої атаки ЗСУ" на цей час.

Варто зазначити, що в російському МЗС напередодні видали грізну заяву із попередженням до США, Британії та ЄС про те, що Росія завдасть "удару відплати", якщо з улюбленим мостом Путіна щось трапиться.