"Носії ядерної зброї": у Росії зробили гучну заяву щодо постачання Україні F-16

У РФ назвали постачання літаків "провокацією"

У Росії заявили, що мають намір сприймати літаки F-16, поява яких очікується в Україні, як носіїв ядерної зброї. Це не залежатиме від їхньої модифікації.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ у зв’язку з майбутнім проведенням російськими військовими навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. Там зазначили, що ці навчання "слід розглядати в контексті недавніх войовничих заяв західних офіційних осіб і вжитих рядом країн НАТО різко дестабілізуючих дій".

"Найближчим часом очікується поява на українському театрі військових дій багатофункціональних літаків F-16 американського виробництва. Як неодноразово вказувалося з російської сторони, ми не можемо ігнорувати той факт, що дані авіазасоби відносяться до платформ подвійного обладнання — неядерного та ядерного", — сказано в повідомленні.

У МЗС РФ також заявили, що літаки F-16 довгі роки становили основу авіапарку, який задіяний у "спільних ядерних місіях" НАТО. Там підкреслили, що ці літаки в Росії сприйматимуть як носії ядерної зброї, "безвідносно того, в якій саме модифікації поставлятимуться", а також "розглядатимуть цей крок США та НАТО як цілеспрямовану провокацію".

"Ці та деякі інші дії держав-членів Північноатлантичного блоку фактично вказують на те, що вони усвідомлено ведуть справу до подальшої ескалації української кризи у бік відкритого військового зіткнення країн НАТО з Росією в рамках реалізації ворожого курсу на завдання нашій країні "стратегічної поразки", — сказано в заяві.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про проведення навчань з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. У Міноборони РФ заявили, що навчання нібито спрямовані на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування та з метою забезпечення територіальної цілісності та суверенітету РФ "у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації" .

У понеділок, 6 травня, в МЗС Росії було викликано посла Великобританії Найджела Кейсі. Йому висловили "рішучий протест" у зв’язку із заявою міністра закордонних справ Великобританії Девіда Кемерона про право України завдавати ударів британською зброєю по території РФ.