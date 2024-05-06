Путін особисто віддав наказ про нові ядерні навчання: навіщо і кому погрожує цього разу

Навчання пройдуть у "найближчий час"

На тлі почастішання натяків на удар по Кримському мосту в Росії, ймовірно, вирішили "налякати" Захід ядерною зброєю. Особисто Путін віддав наказ про нові ядерні навчання.

Про це повідомляє вороже Міністерство оборони. Так, згідно з його заявою, за дорученням диктатора Путіна, "з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань, Генеральним штабом розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з’єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-Морського. флоту. У ході навчання буде здійснено комплекс заходів щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї".

Навчання спрямовані на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування та з метою забезпечення територіальної цілісності та суверенітету РФ " у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації ".

Нагадаємо, що на Заході докладно розписали, як і коли ЗСУ можуть підірвати Кримський міст. Чиновники кажуть, що одне з найулюбленіших дітей Путіна можуть знищити до середини липня. Крім того, у мережі показали інструкцію зі знищення переправи у Криму.

Раніше ми писали про те, що в Кремлі істерика через натяки на удар Кримським мостом.