Крим стане безкорисним для росіян: експерт розповів, як ATACMS вплинуть на війну в Україні

ATACMS можуть стати в пригоді не тільки для знищення мосту через Керченську протоку

Ракети ATACMS, які Україна отримає від США, можуть звести до нуля ефективність Криму як військова база росіян. Це позбавить окупантів найважливішої логістичного хаба та бази для літаків та ракет.

Як пише Business Insider, таку думку висловив військовий аналітик Філіп Карбер. За його словами, ця зброя "по суті може зробити Крим марною у військовому плані".

Він нагадав, що Україна вже отримувала ATACMS, але далекобійна версія на озброєння потрапить уперше. Це може поставити під удар не лише військові бази, аеродроми та склади зберігання снарядів, а й міст через Керченську протоку.

Хоча Росія регулярно закриває його через погрози, Москва продовжує доставляти значні обсяги вантажів до Криму як цим маршрутом, так і через пороми, сказав Карбер. Судна також доставляють вантажі до Севастополя, штаб-квартири Чорноморського флоту Росії, розташованої на південно-західному узбережжі півострова.

Хоча у Вашингтоні не повідомляли скільки ракет цього типу передали Україні, але в ЗМІ раніше з’являлися повідомлення про те, що їх було передано близько 100 штук. Це, каже експерт, важливо, оскільки на знищення однієї великої цілі може знадобитися кілька ракет.

Як повідомлялося раніше, експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що надані Україні Штатами ATACMS можуть послабити російську логістику, загрожувати ударами по аеродромах та складах РФ.