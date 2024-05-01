Крым станет бесполезным для россиян: эксперт рассказал, как ATACMS повлияют на войну в Украине

ATACMS могут пригодиться не только для уничтожения моста через Керченский пролив

Ракеты ATACMS, которые Украина получит от США, могут свести к нулю эффективность Крыма в качестве военной базы россиян. Это лишит оккупантов важнейшей логистического хаба и базы для самолетов и ракет.

Как пишет Business Insider, такое мнение выразил военный аналитик Филип Карбер. По его словам, это оружие "по сути может сделать Крым бесполезным в военном плане".

Он напомнил, что Украина уже получала ATACMS, но дальнобойная версия на вооружение попадет впервые. Это может поставить под удар не только военные базы, аэродромы и склады хранения снарядов, но и мост через Керченский пролив.

Хотя Россия регулярно закрывает его из-за угроз, Москва продолжает доставлять значительные объемы грузов в Крым как по этому маршруту, так и через паромы, сказал Карбер. Суда также доставляют грузы в Севастополь, штаб-квартиру Черноморского флота России, расположенную на юго-западном побережье полуострова.

Хотя в Вашингтоне не сообщали, сколько ракет этого типа передали Украине, но в СМИ ранее появлялись сообщения о том, что их было передано около 100 штук. Это, говорит эксперт, важно, поскольку на уничтожение одной крупной цели может понадобиться несколько ракет.

Как сообщалось ранее, эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что предоставленные Украине Штатами ATACMS могут ослабить российскую логистику, угрожать ударами по аэродромам и составам РФ.