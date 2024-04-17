Хаб для окупантов, хранилище авиации ФСБ и "жирная" цель для ВСУ: что известно об авиабазе в Джанкое, где раздавались взрывы

На Джанкойском аэродроме дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа

В ночь на среду, 17 апреля, в оккупированном Джанкое, расположенном на севере Крыма, раздались взрывы. Атакована российская авиабаза, на которой было много вертолетов, в частности, принадлежащих ФСБ РФ.

"Телеграф" разобрался, что известно об авиабазе и сколько летательных аппаратов там было. По данным Википедии, до российской оккупации Крымского полуострова Джанкой был украинским военным аэродромом, впоследствии гражданским аэропортом.

В 1995 году был внесен в Государственный реестр гражданских аэродромов Украины, а в 1999 году был сертифицирован как международный аэропорт, способный принимать и выпускать самолеты всех классов днем и ночью в сложных метеорологических условиях.

А в марте 2014 года его захватили российские войска. Они там разместили свою технику и пулеметы.

Сколько было военной авиации

Авиабаза стала главным логистическим хабом для российской армии и местом базирования ударных вертолетов. Через нее происходит снабжение группировки войск в Херсонской области и частично в Запорожской области.

На Джанкойском аэродроме дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационных эскадрилья на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Также там дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

Аэродром, кроме вертолетов, часто принимает грузовые самолеты и штурмовики Су-25. Именно эти самолеты Россия чаще всего использует, чтобы наносить авиаудары по украинским территориям.

Взрывы 17 апреля, что известно

Официально российская оккупационная "власть" в Крыму не сообщала об инциденте. Однако на опубликованных видео виден очень мощный пожар, бушующий на месте попадания. Украина также никак не комментировала взрывы в Джанкое.

Жители Джанкоя сообщают, что они слышали и видели последствия "хлопка", от взрывов тряслись дома. Некоторые из них наблюдали из окна за пожаром в поле.

Следует отметить, что в июне прошлого года в Джанкое уже раздавались взрывы. "Телеграф" писал, что инцидент произошел рядом с авиабазой кафиров.