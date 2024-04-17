Хаб для окупантів, сховище авіації ФСБ та "жирна" ціль для ЗСУ: що відомо про авіабазу в Джанкої, де лунали вибухи

На Джанкойському аеродромі дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу

У ніч на середу, 17 квітня, в окупованому Джанкої, який знаходиться на півночі Криму пролунали вибухи. Атакована російська авіабаза, на якій було багато гелікоптерів, які, зокрема, належать ФСБ РФ.

"Телеграф" розібрався, що відомо про авіабазу та скільки літальних апаратів там було. За даними Вікіпедії, до російської окупації Кримського півострова Джанкой був українським військовим аеродромом, згодом — цивільним аеропортом.

У 1995 році був внесений до Державного реєстру цивільних аеродромів України, а у 1999 році був сертифікований, як міжнародний аеропорт, здатний приймати й випускати літаки всіх класів вдень і вночі в складних метеорологічних умовах.

А в березні 2014 його захопили російські війська. Вони там розмістили свою техніку та пулемети.

Скільки було військової авіації

Авіабаза стала головним логістичним хабом для російської армії та місцем базування ударних гелікоптерів. Через неї відбувається постачання угруповання військ в Херсонській області і частково в Запорізькій області.

На Джанкойському аеродромі дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52. Також там дислокуються гелікоптери прикордонної служби ФСБ РФ.

Аеродром, крім вертольотів, дуже часто приймає вантажні літаки та штурмовики Су-25. Саме ці літаки Росія найчастіше використовує, щоб завдавати авіаударів по українських територіях.

Вибухи 17 квітня, що відомо

Офіційно російська окупаційна "влада" у Криму не повідомляла про інцидент. Проте на опублікованих відео видно дуже потужну пожежу, яка вирує на місці влучання. Україна також ніяк не коментувала вибухи у Джанкої.

Жителі Джанкоя повідомляють, що вони чули та бачили наслідки "бавовни", від вибухів трусилися будинки. Дехто з них спостерігав із вікна за пожежею в полі.

Варто зазначити, що у червні минулого року в Джанкої вже лунали вибухи. "Телеграф" писав, що інцидент стався поряд з авіабазою окупантів.