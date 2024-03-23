Ракетний удар по Криму: вибухи в районі Бельбека та Севастополі (фото, відео)

У Криму чути вибухи

Поки жителі Бєлгорода відходять від ранкових вибухів, естафету перехопили окупаційні підрозділи на території Криму. За попередньою інформацією, вибухи було чути у Севастополі, в районі аеродрому Бельбек, а також у Сімферополі.

Як повідомляє "Кримський вітер", серію вибухів було чути в Севастополі, крім того, місцеві жителі поінформували про прольоти ракет. Повідомлялося про вибухи у Нижньогірському районі, у Козачій бухті, на мисі Фіолент та в районі аеродрому Бельбек на північ від міста.

Зазначається, що в Козачій бухті розміщується 810 бригада морської піхоти РФ, і на її об’єктах є прильоти. Також з’явилася інформація про стовп диму в центральній частині міста та інших місцях.

"У Севастополі по кораблях приліт, на мисі Фіолент задимлення, в Інкермані стовп диму, повідомляють підписники", — йдеться в повідомленні.

На тлі цього в мережі почали з’являтися відео, на яких можна побачити, що відбувається у місті.

Пізніше було оприлюднено інформацію, що в район Козачої бухти стягується велика кількість машин швидкої допомоги. Тим часом окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у місті працює ППО.

Також повідомляється про потужну пожежу в районі аеропорту в Сімферополі та в Балаклаві, проте чи це наслідок прильотів поки не повідомлялося. Приблизно в той же час про серію вибухів почали повідомляти мешканці російського Бєлгорода.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 23 березня безпілотник упав на території Оскільського електрометалургійного комбінату у Старому Осколі у Білгородській області. Щонайменше два цехи пошкоджені.