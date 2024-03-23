Бєлгород розбудили вибухи: обвалилася частина будинку, пошкоджено бізнес-центр (фото та відео)

Суботній ранок видався тривожним для бєлгородців

Після 6 години ранку російський Бєлгород, де регулярно лунають вибухи, зазнав атаки безпілотників. Міноборони Росії заявило, що в ніч проти 23 березня над Бєлгородською областю знищено 5 БПЛА, які там назвали "українськими".

Окрім Бєлгородщини, вночі БПЛА літакового типу "тривожили" ще три області РФ — Брянську, Воронезьку та Саратовську. Як повідомили в міноборони Росії, їх нібито було знищено.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено 12 українських безпілотних літальних апаратів над територіями Брянської (5 БПЛА), Бєлгородської (5 БПЛА), Воронезької (1 БПЛА) та Саратовської (1 БПЛА) областями", — заявили у відомстві.

Як пишуть росЗМІ, в результаті атаки у Бєлгороді спалахнув приватний будинок і пошкоджено будівлю бізнес-центру "Монблан". Попередньо ніхто не постраждав.

У мережі публікують й фото наслідків. Пошкоджено кілька будинків на різних вулицях. На вулиці Шаландіна обвалилася частина будинку.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Як повідомляв "Телеграф", Бєлгород був атакований і 21 березня. Тоді постраждали як мінімум два багатоповерхові будинки та багатофункціональна спортивна арена "Бєлгород Арена".