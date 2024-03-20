Нарешті зрозуміють Україну? На Бєлгородщині готують блокпости і не тільки

В’їзд до частини населених пунктів тепер буде закрито

Невідомі атаки по Бєлгороду змушують росіян ухвалювати резонансні рішення та закривати блокпостами деякі населені пункти. Для мешканців Бєлгородщини вже також готують гуманітарку.

Інформація про це з’явилася в одному із Telegram-каналів. Зазначається, що у середу, 20 березня, блокпости будуть встановлені на в’їзді сіл Козинка, Глотове, Гора-Поділ, Безимено, Новобудівка-перша та Новобудівка-друга, а також міста Грайворон.

Крім того, наступного дня для мешканців області розпочнеться роздача безкоштовних продуктових наборів. Їх отримуватимуть жителі населених пунктів Козинка, Глотове, Гора-Поділ, Новобудівка-перша, Новобудівка-друга, Грайворон, Безіменно, Сподарюшине, Горьківський, Мокра Орлівка, Пороз, Дронівка, Лугівка, Заріччя-перше, Заріччя-друге та Маси.

Також у повідомленні йдеться у тому, що мешканці частину з цих населених пунктів у Бєлгородській області буде звільнено від оплати послуг ЖКГ за березень.

Де з’являться блокпости

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 19 березня у Бєлгороді та Курській області знову пролунали вибухи. Перелякані росіяни стали постити відео наслідків атаки у соцмережах. Через те, що сталося в частині районів Курська, відбулися перебої з електропостачанням, місцеві жителі виявилися без світла.