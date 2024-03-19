У Росії через ситуацію в Бєлгородській області ухвалили резонансне рішення

Влада вирішила убезпечити дітей

У зв’язку з тим, що в Бєлгороді та області останнім часом нерідко відбуваються вибухи, влада регіону прийняла рішення евакуювати дітей. Велика кількість сіл також буде відселена.

Про це у вівторок, 19 березня, повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков на засіданні президії генради партії "Єдина Росія". За його словами, 9 тисяч дітей буде вивезено з території Білгородщини.

"Більшість сіл на сьогодні ми відселяємо. Плануємо вивезення близько 9 тисяч дітей з Білгорода та району, Шебекинського округу, Гайворонського району. Домовляємося з колегами", — сказав він.

Гладков заявив, що вже цього тижня, 22 числа, тисячі дітей із Бєлгорода та області поїдуть до Пензи, Тамбова та Калуги. Далі їх відправлятимуть також у Ставропольський край. Губернатор запевняє, що "система налагоджена".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 18 березня тричі на день у Бєлгороді лунали вибухи. В одному з районів нібито було поранено місцеву мешканку.

Про вибухові події у Бєлгороді мовчать на телебаченні та жителі міста та області у соціальних мережах буквально атакували сторінку "Першого каналу" у Facebook, щоб ті почали говорити про цю ситуацію. Проте росіян просто ігнорують та підчищають коментарі.