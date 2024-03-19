Бомблять самі себе: на Бєлгородщині окупанти "впустили" частину бойової ракети над містом (карта)

В результаті є пошкодження у місті та постраждала одна людина

Бєлгород продовжує відчувати на собі, що таке війна і цього разу у місті Строїтель упав розгінний блок ракети. Внаслідок події є постраждала.

Інформація про це була опублікована у вівторок, 19 березня, у Telegram-каналі Astra, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що інцидент трапився у неділю.

"Розгінний блок російської ракети впав у місті Строїтель Бєлгородської області. Поранено жінку", — йдеться в повідомленні.

Також паблік пише, що окрім однієї постраждалої, у місті є руйнування. На вулиці Троїцькій, 8 було пошкоджено один будинок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Головне управління розвідки України перехопило розмову двох росіян, у якій ті скаржаться на обстріл Бєлгорода. Вони також зазначили, що у Грайвороні збільшується кількість російської техніки, водночас людей із цього міста евакуювали до Рокитного.

Після атак по Бєлгороду, що почастішали, місцеві жителі помітили, що російське телебачення мовчить про їхню проблему, ніби її немає. Тоді вони рішуче почали "атакувати" коментарі "Першого каналу" у соціальних мережах. Однак усі вимоги розповісти про Бєлгород по ТБ були проігноровані.