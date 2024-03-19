Бомбят сами себя: на Белгородщине оккупанты "уронили" часть боевой ракеты над городом (карта)

В результате есть повреждения в городе и пострадал один человек

Белгород продолжает ощущать на себе, что такое война и на сей раз в городе Строитель упал разгонный блок ракеты. В результате происшествия есть пострадавшая.

Информация об этом была опубликована во вторник, 19 марта, в Telegram-канале Astra, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что инцидент случился в воскресенье.

"Разгонный блок российской ракеты упал в городе Строитель Белгородской области. Ранена женщина", — говорится в сообщении.

Также паблик пишет, что помимо одной пострадавшей, в городе есть разрушения. На улице Троицкая, 8 был поврежден один дом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Главное управление разведки Украины перехватило разговор двух россиян, в котором те жалуются на обстрелы Белгорода. Они также отметили, что в Грайвороне увеличивается количество российской техники, в то же время людей из этого города эвакуируют в Ракитное.

После участившихся атак по Белгороду местные жители заметили, что российское телевидение молчит об их проблеме, будто ее нет. Тогда они решительно начали "атаковать" комментарии "Первого канала" в социальных сетях. Однако все требования рассказать о Белгороде по ТВ были проигнорированы.