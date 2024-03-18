У Бєлгороді втретє за день лунали вибухи: повідомляється про постраждалих (фото, відео)

У мережі з’явилися відео, на яких чути "хлопки" у місті

У російському Бєлгороді вкотре пролунали звуки вибухів. Це сталося під час повітряної тривоги через ракетну небезпеку.

Як повідомляють місцеві Telegram-канал, про ракетну небезпеку було оголошено близько 14:30 за місцевим часом (13:30 за Києвом). А вже через годину було дано відбій тривоги.

Місцеві жителі у соцмережах опублікували наслідки вибухів. На кадрах можна побачити розбиті вікна, пошкоджені авто, а також частини боєприпасів.

Також повідомляється, що в одному з районів міста було нібито поранено жінку. Її госпіталізували до лікарні.

Своєю чергою губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом "спрацювала система ППО". Він зазначив, що, за попередніми даними, в результаті є двоє постраждалих.

За його інформацією, у жінки осколкове поранення грудної клітки. Бригадою швидкої її доставили до Обласної клінічної лікарні. У чоловіка осколкові поранення верхньої кінцівки. Бригада швидкої доправила його до міської лікарні №2 міста Бєлгорода.

Гладков також повідомив, що у Бєлгороді зафіксовано різні пошкодження виявлено у 6 квартирах трьох багатоквартирних будинків, 3 госпсуб’єктах, 6 автомобілях та на одному підприємстві пошкоджено теплицю та посічено паркан. А у Бєлгородському районі різні пошкодження виявлено у селищі Жовтневий — пошкоджено будівлю виробничого підприємства (вибиті вікна, посічені покрівля та двері). У селищі Дубове пробито покрівлю одного приватного домоволодіння. У селищі Розумне вибито вікна у восьми квартирах одного багатоквартирного будинку, у трьох приватних домоволодіннях посічені вікна та покрівлі. Також пошкоджено 22 автомобілі.

Нагадаємо, у понеділок, 18 березня, у Бєлгороді кілька разів було чути вибухи. За даними Telegram-каналів, внаслідок "ракетного обстрілу" у селищі Микільський у Бєлгородській області нібито загинули двоє людей, а ще троє отримали поранення.