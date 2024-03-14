Російські добровольці не збрехали: у Бєлгороді пролунали сильні вибухи (фото і відео) (оновлено)

У місті була оголошена ракетна небезпека

У четвер, 14 березня, російські ЗМІ та соцмережі повідомили про черговий обстріл Бєлгорода. Місцеві жителі пишуть, що в центрі міста пролунав гучний вибух.

Також очевидці у соцмережах публікують фото та відео, на яких чути звуки вибухів. Крім того, на деяких кадрах видно густий дим.

Варто зазначити, що перед цим російські добровольці звернулися до жителів Курської, Бєлгородської та Брянської області з проханням евакуюватися. Вони попередили про удари по російським військам.

Після цього у Бєлгороді та Бєлгородському районі пролунала повітряна тривога. Водночас місцева влада оголосила про ракетну небезпеку у Білгороді.

Своєю чергою російський Telegram-канал Baza повідомив, що під час обстрілу Бєлгорода нібито загинули двоє людей. Також повідомляється, що ще декілька людей отримали осколкові поранення внаслідок вибухів у районі вулиць Розумна та Біловська.

За даними Baza, першим загиблим став водій авто на вулиці Шишкіна, в який потрапив снаряд. Друга загибла — жінка. У момент обстрілу вона була в машині на вулиці Костюкова. Після вибуху снаряда її машина відлетіла у кювет.

UPD 12:18 Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом "спрацювала система ППО". За його словами, нібито на підльоті до міста було збито 10 повітряних цілей.

"Внаслідок вибуху автомобіль, за кермом якого знаходилася мирна мешканка, перекинувся у кювет. Від одержаних травм жінка померла на місці", — написав Гладков. ⠀

Також він повідомив про трьох постраждалих. За словами губернатора, дві жінки з баротравмами та чоловік з осколковим пораненням плеча бригадами швидкої допомоги доставлені до міської лікарні №2 міста Бєілгорода, де лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу.

"Щодо руйнувань у Бєлгороді. Різні пошкодження виявлено у кількох квартирах 8 багатоквартирних будинків, трьох приватних житлових домоволодіннях та трьох госпсуб'єктах. Також трохи пошкоджено остеклення (тріснуло 2 вікна) в освітньому закладі. За попередніми даними, пошкоджено 13 автомобілів", – повідомив він, зазначивши, що у Бєлгородському районі після "відбиття засобами ППО повітряної атаки ЗСУ" різні пошкодження виявлено у приватних домоволодіннях на трьох вулицях селища Бєловське.

Нагадаємо, у прикордонних з Україною російських областях після початку нового рейду російських добровольців протягом трьох днів тривають активні бойові дії. Ці регіони країни-агресора зазнають обстрілів, але очікується, що їх стане ще більше.