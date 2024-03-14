Российские добровольцы не соврали: в Белгороде раздались сильные взрывы (фото и видео) (обновлено)

В городе была объявлена ракетная опасность

В четверг, 14 марта, российские СМИ и соцсети сообщили об очередном обстреле Белгорода. Местные жители пишут, что в центре города раздался громкий взрыв.

Также очевидцы в соцсетях публикуют фото и видео, где слышны звуки взрывов. Кроме того, на некоторых кадрах виден густой дым.

Стоит отметить, что российские добровольцы перед этим обратились к жителям Курской, Белгородской и Брянской области с просьбой эвакуироваться. Они предупредили об ударах по российским войскам.

После этого в Белгороде и Белгородском районе раздалась воздушная тревога. В то же время местные власти объявили о ракетной опасности в Белгороде.

В свою очередь российский Telegram-канал Baza сообщил, что во время обстрела Белгорода якобы погибли два человека. Также сообщается, что еще несколько человек получили осколочные ранения в результате взрывов в районе улиц Разумная и Беловская.

По данным Baza, первым погибшим стал водитель автомобиля на улице Шишкина, в который попал снаряд. Вторая погибшая – женщина. В момент обстрела она находилась в машине на улице Костюкова. После взрыва снаряда ее машина улетела в кювет.

UPD 12:18 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом "сработала система ПВО". По его словам, якобы на подлете к городу были сбиты 10 воздушных целей.

"В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте", – написал Гладков. ⠀

Также он сообщил о трех пострадавших. По словам губернатора, две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча бригадами скорой помощи доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

"О разрушениях в Белгороде. Различные повреждения обнаружены в нескольких квартирах 8 многоквартирных домов, трех частных жилищных домовладениях и трех хозсубъектах. Также немного повреждено остекление (треснуло 2 окна) в образовательном заведении. По предварительным данным, повреждено 13 автомобилей", – сообщил он, отметив, что в Белгородском районе после "отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ" разные повреждения обнаружены в частных домовладениях на трех улицах поселка Беловское.

Напомним, в приграничных с Украиной российских областях после начала нового рейда российских добровольцев в течение трех дней продолжаются активные боевые действия. Эти регионы страны-агрессора подвергаются обстрелам, но ожидается, что их станет еще больше.