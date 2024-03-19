В России из-за ситуации в Белгородской области приняли резонансное решение

Власти решили обезопасить детей

В связи с тем, что в Белгороде и области в последнее время нередко происходят взрывы, власти региона приняли решение эвакуировать детей. Большое количество сел будут также отселены.

Об этом во вторник, 19 марта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия". По его словам, 9 тысяч детей будут вывезены с территории Белгородщины.

"Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода и района, Шебекинского округа, Гайворонского района. Договариваемся с коллегами", — сказал он.

Гладков заявил, что уже на этой неделе, 22 числа, тысячи детей из Белгорода и области поедут в Пензу, Тамбов и Калугу. Далее их будут отправлять также в Ставропольский край. Губернатор заверяет, что "система налажена".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 18 марта три раза за день в Белгороде гремели взрывы. В одном из районов якобы была ранена местная жительница.

О взрывных происшествиях в Белгороде молчат на телевидении и жители города и области в социальных сетях буквально атаковали страницу "Первого канала" в Facebook, чтобы те начали говорить об этой ситуации. Однако россиян просто игнорируют и подчищают комментарии.