Под Белгородом прогремели мощные взрывы: повреждены жилые дома, вспыхнул пожар (фото и видео)

Некоторые росСМИ пишут о троих пострадавших

В Белгородской области России, где проводят свой рейд российские добровольцы, утром во вторник, 19 марта, прозвучали взрывы. Минобороны РФ заявило об успешной работе ПВО, но местные жители пишут о прилетах и пожарах.

"ПВО РФ сбила 9 снарядов РСЗО Vampire ВСУ над Белгородской областью, сообщили в МО РФ", — цитируют ведомство в росСМИ.

В то же время, местные паблики пишут о звуках взрывов в центре Белгорода. Также сообщается о прилетах в поселке Разумное, который расположен в 10 километрах от областного центра.

В сети публикуют кадры с последствиями обстрела Разумного, над поселком поднимается дым. Вспыхнул пожар на парковке, повреждены автомобили. В домах местных жителей выбиты окна.

Напомним, Белгород подвергся обстрелу и вечером 18 марта. Повреждено одно из промышленных зданий. По заявлениям властей, система ПВО сбила на подлете к городу 8 целей. При этом, есть повреждения кровли на двух промпредприятиях и выбиты окна в медучреждении. Повреждён также легковой автомобиль, пишут местные паблики. Из-за повреждения линии электропередачи без света временно остались абоненты в Разумном и Крутом Логе. Местные каналы публикуют видео повреждений на предприятии на улице Волчанской.

Как сообщал "Телеграф", в городе Строитель в Белгородской области упал разгонный блок росссийской ракеты. В результате происшествия есть пострадавшая. Инцидент произошел в воскресенье, 18 марта.