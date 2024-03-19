Неспокойный вечер перешел в тревожную ночь: в двух областях России звучали взрывы (фото и видео)

Война, развязанная РФ, вернулась на ее территороии

С вечера 18 марта и минувшей ночью Россию атаковали беспилотники. Один из них взорвался в Воронеже, а также под ударами был Белгород.

В минобороны России заявили, что в ночь на 19 марта средства ПВО якобы уничтожили БПЛА над территорией Белгородской области. Еще один, по заявлению ведомства, перехвачен над Воронежской областью.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

В то же время местные паблики Воронежа пишут, что в городе упал и взорвался БПЛА. По словам очевидцев, беспилотник упал на пересечении проезда Разумова и Менделеева. Губернатор области Александр Гусев заявил, что якобы пострадавших и существенных последствий на земле нет.

Белгород подвергся обстрелу вечером 18 марта. Повреждено одно из промышленных зданий. По заявлениям властей, система ПВО сбила на подлете к городу 8 целей. При этом, есть повреждения кровли на двух промпредприятиях и выбиты окна в медучреждении. Повреждён также легковой автомобиль, пишут местные паблики. Из-за повреждения линии электропередачи без света временно остались абоненты в Разумном и Крутом Логе. Местные каналы публикуют видео повреждений на предприятии на улице Волчанской.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 17 марта произошла одна из самых крупных атак беспилотников по России. БПЛА летели на Москву, а также на ряд областей в стране-агрессоре.