Неспокійний вечір перейшов у тривожну ніч: у двох областях Росії лунали вибухи (фото та відео)

Війна, розв’язана РФ, повернулася на її території

З вечора 18 березня та минулої ночі Росію атакували безпілотники. Один із них вибухнув у Воронежі, а також під ударами був Бєлгород.

У міноборони Росії заявили, що в ніч на 19 березня засоби ППО нібито знищили БПЛА над територією Бєлгородської області. Ще один, за заявою відомства, перехоплений над Воронезькою областю.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Водночас місцеві пабліки Воронежа пишуть, що у місті впав і вибухнув БПЛА. За словами очевидців, безпілотник упав на перетині проїзду Розумова та Менделєєва. Губернатор області Олександр Гусєв заявив, що нібито постраждалих та суттєвих наслідків на землі немає.

Бєлгород зазнав обстрілу ввечері 18 березня. Пошкоджено одну з промислових будівель. За заявами влади, система ППО збила на підльоті до міста 8 цілей. При цьому є пошкодження покрівлі на двох промпідприємствах та вибиті вікна у медустанові. Пошкоджено також легковий автомобіль, пишуть місцеві пабліки. Через пошкодження лінії електропередач без світла тимчасово залишилися абоненти в Розумному та Крутому Лозі. Місцеві канали публікують відео пошкоджень на підприємстві на вулиці Вовчанській.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 17 березня відбулася одна з найбільших атак безпілотників по Росії. БПЛА летіли на Москву, а також на низку областей у країні-агресорі.