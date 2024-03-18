"Путін дає прямий сигнал": у Зеленського відреагували на слова про "санітарну зону" в Україні

Заява російського "лідера" говорить лише про одне

В Офісі президента прокоментували слова російського диктатора Володимира Путіна про його ідею створити в Україні "санітарну зону". Зазначається, що це чітко свідчить про те, що війна лише загострюватиметься.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Про це у понеділок, 18 березня, пише The Guardian.

"Це пряма маніфестна заява про те, що війна тільки загострюватиметься", — сказав він.

Так, після своєї очікуваної перемоги на президентських виборах у Росії Путін зробив нові абсурдні заяви щодо війни в Україні. По-перше, він припустився окупації ще деяких територій, а також заявив, що РФ хоче створити "санітарну зону" в Україні.

Диктатор пояснив, що так звана санітарна зона — це відстань, яка не дозволить працювати засобам ураження.

Нагадаємо, що аналітик Дмитро Снєгірьов у коментарі "Телеграфу" розповів, що "санітарна зона" може означати зміщення "кордонів" нашої держави вглиб на 100 км. Він також додав, що такі заяви російський лідер зробив після того, як країни Заходу заговорили про створення коаліції далекобійної зброї.