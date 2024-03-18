"Путин дает прямой сигнал": у Зеленского отреагировали на слова о "санитарной зоне" в Украине

Заявление российского "лидера" говорит лишь об одном

В Офисе президента прокомментировали слова российского диктатора Владимира Путина о его идее создать в Украине "санитарную зону". Отмечается, что это четкий свидетельствует о том, что война будет только обостряться.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом в понедельник, 18 марта, пишет The Guardian.

"Это прямое манифестное заявление о том, что война будет только обостряться", — сказал он.

Так, после своей ожидаемой победы на президентских выборах в России Путин сделал новые абсурдные заявления насчет войны в Украине. Во-первых, он допустил оккупацию еще некоторых территорий, а также заявил, что РФ хочет создать некую "санитарную зону" в Украине.

Диктатор объяснил, что так называемая санитарная зона — это расстояние, которое не даст возможность работать средствам поражения.

Напомним, что аналитик Дмитрий Снегирев в комментарии "Телеграфу" рассказал, что "санитарная зона" может означать смещение "границ" нашего государства вглубь на 100 км. Он также добавил, что такие заявления российский "лидер" сделал после того, как страны Запада заговорили о создании коалиции дальнобойного оружия.