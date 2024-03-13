Путин снова "бряцает оружием" перед Западом: к удивлению, не ядерным

Путин готов к ядерной войне

Российский диктатор Владимир Путин снова принялся запугивать Запад своим "чудо"-оружием. На этот раз даже не ядерным, но про него он тоже не забыл.

Об этом сообщают российские пропагандисты. Этой "страшилкой" президента РФ стали межконтинентальные гиперзвуковые ракеты "Авангард". Эти ракеты, по словам Путина, якобы "сводят на нет" американские вложения в систему противоракетной обороны. Кроме того, добавил диктатор, стоимость "Авангарда" и других ключевых компонентов российской противоракетной обороны якобы "превышает стоимость американской системы ПРО в десятки раз, делая все предыдущие усилия США в этой области несопоставимыми".

Военный преступник отметил, что опыт создания "Авангарда" и других новых образцов вооружений, включая его первый полк, заступивший на боевое дежурство в 2021 году, "показал эффективность российского подхода к развитию военных технологий".

Для справки: "Авангард" — гиперзвуковой боевой блок, который, как заявляется, способен выполнять полеты на межконтинентальные расстояния с высокой скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Блок якобы обладает уникальной способностью к глубокому маневрированию, что, по словам пропаганды, якобы делает его неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

В это же время Путин не забыл и про старые "приемы" против Запада, снова пригрозив "ядеркой". По его словам, Россия с военно-технической точки зрения "готова к ядерной войне". При этом, он добавил, что в США достаточно специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности, а поэтому, он не думает, что "здесь все несется так в лоб", но Россия к этому готова.

Напомним, ранее мы писали о том, что СМИ узнали, как США ответили бы на ядерный удар по Украине.