"Ядерка", обеспокоенность или ассиметричный ответ: СМИ узнали, как США ответили бы на ядерный удар по Украине

Администрация Байдена действительно опасалась, что Москва может использовать тактическое ядерное оружие

Соединенные штаты Америки готовили ответ России на случай, если та применит против Украины свое ядерное оружие. Однако ответ якобы должен был быть неядерным.

Об этом пишет The New York Times. По данным газеты, пик озабоченности возможной ядерной атакой России пришелся на октябрь 2022 года. Именно в то время российский диктатор Путин в очередной раз нагнетал обстановку своими ядерными угрозами.

Журналисты пишут, что администрация президента США Джо Байдена действительно опасалась, что Москва может использовать тактическое ядерное оружие на поле боя. По словам источников издания, обеспокоенность Белого дома была настолько большой, что оперативные группы собирались, чтобы определить, каким мог бы быть ответ США.

У Байдена считали, что ответ должен быть "неядерным", но реакция, по мнению представителей администрации президента США, должна была быть драматичной — вероятно, "обычное нападение на подразделения, запустившие ядерное оружие".

В Белом доме считали, что ответное применение ядерного оружия могли поощрить Путина и другие авторитарные государства к использованию ядерного арсенала.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина готовилась к ядерному удару РФ.