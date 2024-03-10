"Ядерка", стурбованість чи асиметрична відповідь: ЗМІ дізналися, як США відповіли б на ядерний удар по Україні

Адміністрація Байдена справді побоювалася, що Москва може використати тактичну ядерну зброю

Сполучені штати Америки готували відповідь Росії на випадок, якщо та застосує проти України свою ядерну зброю. Однак відповідь нібито мала бути неядерною.

Про це пише The New York Times. За даними газети, пік стурбованості можливою ядерною атакою Росії припав на жовтень 2022 року. Саме тоді російський диктатор Путін вкотре нагнітав обстановку своїми ядерними погрозами.

Журналісти пишуть, що адміністрація президента США Джо Байдена справді побоювалася, що Москва може використати тактичну ядерну зброю на полі бою. За словами джерел видання, стурбованість Білого дому була настільки великою, що оперативні групи збиралися, щоб визначити, якою могла б бути відповідь США.

У Байдена вважали, що відповідь має бути "неядерною", але реакція, на думку представників адміністрації президента США, мала бути драматичною — ймовірно, "звичайний напад на підрозділи, які запустили ядерну зброю".

У Білому домі вважали, що застосування ядерної зброї у відповідь могли заохотити Путіна та інші авторитарні держави до використання ядерного арсеналу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна готувалася до ядерного удару РФ.