Путін знову "брязкає зброєю" перед Заходом: на подив, не ядерною

Путін готовий до ядерної війни

Російський диктатор Володимир Путін знову почав залякувати Захід своєю "диво"-зброєю. Цього разу навіть не ядерного, але про неї він теж не забув.

Про це повідомляють російські пропагандисти. Цією "страшилкою" президента РФ стали міжконтинентальні гіперзвукові ракети "Авангард". Ці ракети, за словами Путіна, нібито "зводять нанівець" американські вкладення у систему протиракетної оборони. Крім того, додав диктатор, вартість "Авангарду" та інших ключових компонентів російської протиракетної оборони нібито "перевищує вартість американської системи ПРО в десятки разів, роблячи всі попередні зусилля США в цій галузі непорівнянними".

Військовий злочинець зазначив, що досвід створення "Авангарду" та інших нових зразків озброєнь, включаючи його перший полк, який заступив на бойове чергування у 2021 році, "показав ефективність російського підходу до розвитку військових технологій".

Для довідки: "Авангард" — гіперзвуковий бойовий блок, який, як заявляється, здатний виконувати польоти на міжконтинентальні відстані з високою швидкістю, що перевищує число Маха більш ніж 20 разів. Блок нібито має унікальну здатність до глибокого маневрування, що, за словами пропаганди, нібито робить його невразливим для будь-яких засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

В той же час Путін не забув і про старі "прийоми" проти Заходу, знову пригрозивши "ядеркою". За його словами, Росія з військово-технічного погляду "готова до ядерної війни". При цьому він додав, що в США достатньо фахівців у сфері російсько-американських відносин і у сфері стратегічної стриманості, а тому він не думає, що "тут все мчить так у лоб", але Росія до цього готова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗМІ дізналися, як США відповіли б на ядерний удар по Україні.