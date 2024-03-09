США могли знати дату можливого удару ядерною зброєю по Україні: ЗМІ розкрили подробиці

Висновки про небезпеку були зроблені на підставі не одного показника, а сукупності подій

Наприкінці 2022 року США "ретельно готувалися" до того, що Росія потенційно може завдати удару із застосуванням ядерної зброї по території України. Адміністрація президента США Джо Байдена була особливо стурбована тим, що РФ може використовувати тактичну чи бойову ядерну зброю.

Про це розповіли два високопоставлені представники адміністрації США, пише CNN. За їхніми словами, тоді було проведено безпрецедентний рівень планування на випадок "непередбачених обставин".

Видання зазначає, що висновки про небезпеку ядерного удару з боку РФ були зроблені на підставі не одного показника, а сукупності подій, аналізу та, що особливо важливо, "дуже чутливих нових розвідувальних даних". Один зі співрозмовників наголосив, що побоювання "були не просто гіпотетичними".

"Ми мали планувати так, щоб опинитися в найкращому становищі на випадок, якщо ця вже немислима подія справді відбудеться", — зазначив чиновник.

З кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала кілька засідань. На них розроблялися плани дій у разі появи дуже чітких ознак, що росіяни збираються застосувати ядерну зброю.

Зазначається, що Росія могла б розглядати тактичний ядерний удар як засіб стримування подальших втрат окупованих територій України, а також будь-якого потенційного нападу на РФ. Саме тоді російська пропагандистська машина поширювала фейк про "українську брудну бомбу". Офіційні особи США побоювалися, що ці твердження могли бути використані як прикриття для ядерної атаки Росії.

Західні спецслужби отримали інформацію, що між російськими офіційними особами на той час велися переговори, в яких відкрито обговорювався ядерний удар. Водночас жодного разу США не отримували даних, які б вказували на те, що РФ робить кроки по мобілізації своїх ядерних сил для проведення такої атаки. Проте офіційні особи США не мали впевненості, що дізнаються про підготовку до удару тактичною ядерною зброєю.

"На відміну від стратегічної ядерної зброї, здатної знищувати цілі міста, тактичну або бойову ядерну зброю досить мало, щоб її можна було переміщати безшумно, і вона може бути запущена зі звичайних систем, вже розгорнутих на українському полі бою", — пише CNN.

Видання додає, що загроза ядерного удару зменшилася, коли війна "вступила у період відносного застою". Водночас США та їхні союзники зберігають пильність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські військові готувалися до російської ядерної атаки на Великдень у 2022 році. Тоді очікувалося, що російський диктатор Володимир Путін влаштує ядерну провокацію на Яворівському полігоні у Львівській області.