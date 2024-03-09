США могли знать дату возможного удара ядерным оружием по Украине: СМИ раскрыли подробности

Выводы об опасности были сделаны на основании не одного показателя, а совокупности событий

В конце 2022 года США "тщательно готовились" к тому, что Россия потенциально может нанести удар с применением ядерного оружия по территории Украины. Администрация президента США Джо Байдена была особенно обеспокоена тем, что РФ может использовать тактическое или боевое ядерное оружие.

Об этом рассказали два высокопоставленных представителя администрации США, пишет CNN. По их словам, тогда был проведен беспрецедентный уровень планирования на случай "непредвиденных обстоятельств".

Издание отмечает, что выводы об опасности ядерного удара со стороны РФ были сделаны на основании не одного показателя, а совокупности событий, анализа и, что особенно важно, "весьма чувствительных новых разведывательных данных". Один из собеседников подчеркнул, что опасения "были не просто гипотетическими".

"Мы должны были планировать так, чтобы оказаться в наилучшем положении на случай, если это уже немыслимое событие действительно произойдет", — отметил чиновник.

С конца лета до осени 2022 года Совет национальной безопасности США созвал несколько заседаний. На них разрабатывались планы действий на случай появления очень четких признаков, что россияне собираются применить ядерное оружие.

Отмечается, что Россия могла бы рассматривать тактический ядерный удар как средство сдерживания дальнейших потерь оккупированных территорий Украины, а также любого потенциального нападения на саму РФ. Именно тогда российская пропагандистская машина распространяла фейк об "украинской грязной бомбе". Официальные лица США, опасались, что эти утверждения могли быть использованы в качестве прикрытия для ядерной атаки России.

Западные спецслужбы получили информацию, что между российскими официальными лицами в то время велись переговоры, в которых открыто обсуждался ядерный удар. В то же время ни разу США не получали данных, которые бы указывали на то, что РФ предпринимает шаги по мобилизации своих ядерных сил для проведения такой атаки. Однако официальные лица США не имели уверенности, что узнают о подготовке к удару тактическим ядерным оружием,

"В отличие от стратегического ядерного оружия, способного уничтожать целые города, тактическое или боевое ядерное оружие достаточно мало, чтобы его можно было перемещать бесшумно, и оно может быть запущено из обычных систем, уже развернутых на украинском поле боя", — пишет CNN.

Издание добавляет, что угроза ядерного удара уменьшилась, когда война "вступила в период относительного застоя". В то же время, США и их союзники сохраняют бдительность.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные готовились к российской ядерной атаке на Пасху в 2022 году. Тогда ожидалось, что российский диктатор Владимир Путин устроит ядерную провокацию на Яворивском полигоне во Львовской области.