Хочет "санитарную зону": Путин сделал дерзкое заявление об Украине

Путину очень хочется захватить еще хоть кусочек Украины

Российский диктатор Владимир Путин, 17 марта вполне ожидаемо "победивший" на так называемых "выборах президента России", допустил захват еще части территорий Украины. Он заявил, что Россия планирует создать "санитарную зону" на границе.

Об этом он сказал во время выступления вечером в своем избирательном штабе. Путин заявил, что "не может сказать", сколько еще украинской территории он хочет захватить.

"Не исключаю, что, имея в виду происходящие трагические события, мы будем вынуждены в какой-то момент создать "санитарную зону" на территориях, подчиненных Киеву. Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно теми средствами поражения, которые использует противник", – выдал диктатор.

Как сообщалось ранее, бойцы Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона на днях объявили о начале проведения ограниченной военной операции (ОВО). В настоящее время они контролируют несколько населенных пунктов на границе с Украиной.

Ранее "Телеграф" писал, что в Белгородской области, где ранее российские добровольцы призывали власти области объявить эвакуацию, принимаются меры безопасности. Губернатор области Вячеслав Гладков призвал местных жителей оставаться дома и ограничить передвижение по населенным пунктам.