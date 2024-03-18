Смещение "границ" на 100 километров: эксперт рассказал, что означает "санитарная зона" Путина в Украине

"Санитарная зона", которую президент России Владимир Путин хочет создать в Украине, это расстояние, которое не позволяет работать средствам поражения. Она может означать смещение "границ" нашего государства на 100 километров вглубь.

Об этом рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев в комментарии "Телеграфу". По его словам, возникает вопрос к Путину, на сколько эта "санитарная зона" должна быть продлена.

"Санитарная зона" — это расстояние, которое не позволяет работать средствам поражения — как ствольной, так и реактивной артиллерии — с территории Украины по территории Российской Федерации. Ствольная артиллерия имеет дальность поражения до 25 км, САУ до 40 км, реактивная артиллерия до 80 км. Учитывая, что Путин делает акцент на тактико-технических характеристиках западного вооружения, наибольшую дальность поражения у системы реактивного залпового огня Himars, которая преодолевает до 80 километров", — сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас стоит вопрос о возможности передачи украинской стороне Himars с дальностью поражения до 150 и даже 300 километров.

Как известно, слова Путина прозвучали после заявлений стран Запада по поводу создания коалиции дальнобойного оружия (вопросы будут рассматриваться на ближайшем заседании "Рамштайн").

"То есть риторику Путина следует рассматривать как элемент военно-политического давления РФ, цель которого — показать, что Россия может рассматривать сценарии вторжения на территорию Сумской и Харьковской областей с последующим сдвигом линии "границы" на расстояние около 100 километров для размещения на этих". буферных "территориях исключительно военного контингента и защиты российских территорий от поражения нашим вооружением", — резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, что слова президента России Владимира Путина о создании "санитарной зоны" в Украине связаны с намерением "обеспечить безопасность приграничных территорий страны", пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.