Зміщення "кордонів" на 100 кілометрів: експерт розповів, що означає "санітарна зона" Путіна в Україні

"Санітарна зона", яку президент Росії Володимир Путін хоче створити в Україні, це відстань, яка не дозволяє працювати засобам ураження. Вона може означати зміщення "кордонів" нашої держави на 100 кілометрів вглиб.

Про це розповів військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в коментарі "Телеграфу". За його словами, виникає запитання до Путіна, на скільки ця "санітарна зона" має бути продовжена.

"Санітарна зона" — це відстань, яка не дозволяє працювати засобам ураження — як ствольної, так і реактивної артилерії — з території України по території Російської Федерації. Ствольна артилерія має дальність ураження до 25 кілометрів, САУ до 40 км, реактивна артилерія до 80 км. Враховуючи, що Путін робить акцент на тактико-технічних характеристиках західного озброєння, найбільшу дальність ураження має система реактивного залпового вогню Himars, яка долає до 80 кілометрів", — сказав експерт.

Він додав, що наразі стоїть питання щодо можливості передачі українській стороні Himars з дальністю ураження до 150 і навіть до 300 кілометрів.

Як відомо, слова Путіна прозвучали після заяв країн Заходу щодо створення коаліції далекобійної зброї (питання будуть розглядатися на найближчому засіданні "Рамштайн").

"Тобто, риторику Путіна слід розглядати як елемент військово-політичного тиску РФ, на меті якого — показати, що Росія може розглядати сценарії вторгнення на територію Сумської і Харківської областей з подальшим посуненням лінії "кордону" на відстань близько 100 кілометрів для розміщення на цих "буферних" територіях виключно військового контингенту і захисту російських територій від ураження нашим озброєнням", — резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" писав, що слова президента Росії Володимира Путіна щодо створення "санітарної зони" в Україні пов’язані з наміром "забезпечити безпеку прикордонних територій країни", пояснив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.