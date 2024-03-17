Хоче "санітарну зону": Путін зробив зухвалу заяву про Україну

Путіну дуже кортить захопити ще хоч шматочок України

Російський диктатор Володимир Путін, який 17 березня цілком очікувано "переміг" на так званих "виборах президента Росії", допустив захоплення ще частини територій України. Він заявив, що Росія планує створити "санітарну зону" на кордоні.

Про це він сказав під час виступу ввечері у своєму виборчому штабі. Путін заявив, що "не може сказати", скільки ще української території він хоче захопити.

"Не виключаю, що, маючи на увазі трагічні події, що відбуваються, ми будемо змушені в якийсь момент створити "санітарну зону" на територіях, підпорядкованих Києву. Створити зону безпеки, подолати яку буде досить складно тими засобами поразки, які використовує противник", – видав диктатор.

Як повідомлялося раніше, бійці Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону днями оголосили про початок проведення обмеженої військової операції (ВВВ). Наразі вони контролюють кілька населених пунктів на кордоні з Україною.

Раніше "Телеграф" писав, що в Бєлгородській області, де раніше російські добровольці закликали владу області оголосити евакуацію, вживають заходів безпеки. Губернатор області В’ячеслав Гладков закликав місцевих жителів залишатися вдома та обмежити пересування населеними пунктами.