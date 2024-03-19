Війна — день 755: росіяни посилюють тиск біля Авдіївки, а у Бєлгороді лунають вибухи

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують наступати на сході України, однак останнім часом намагаються концентрувати сили на Новопавлівському напрямку (біля Авдіївки), де в середньому відбувається близько половини всіх зіткнень. При цьому спостерігачі зазначають, що росіяни стягують стратегічні бомбардувальники на аеродром "Дягілєво" у Рязанській області, що може бути свідченням підготовки нового масштабного удару. Втім, Україна теж не збирається мовчки зазнавати ударів, а активно використовує свої далекобійні дрони. Також не вщухають бої у прикордонних областях РФ, де російські добровольці ведуть запекле протистояння з путінськими військами.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 На Сумщині за добу пролунало 214 вибухів. Усього росіяни здійснили 50 обстрілів

00:00 У російському Бєлгороді вночі сталися вибухи. Також повідомлялося про вибухи у більш віддаленому від українського кордону Воронежі.

Інформацію за 16 березня дивіться за посиланням: Війна — день 752: в Одесі оголошено день жалоби, в Росії бої у двох областях

Про те, що відбувалося 17 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 753: окупанти продовжують терор, але Україна має свою ударну силу в небі

Із ситуацією в Україні за 18 березня можна ознайомитись у матеріалі:Війна — день 754: на території Росії йдуть бої, а над Україною літають "шахеди"