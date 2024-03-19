У Росії вже з’являються свої "Бахмути" та "Авдіївки": ЗС РФ стерли з лиця землі Козинку (відео та карта)

Будинки, в яких ще тиждень тому жили люди, зруйновано

В Інтернеті з’явилося відео із села Козинка Бєлгородської області Росії, яке повністю зруйноване через авіаудари. Збройні сили Російської Федерації (ЗС РФ) атакували цей населений пункт ще 17 березня, адже його зайняли російські добровольці.

На опублікованому відео в Телеграм-каналі "Інсайдер UA" видно, у якому стані зараз село. Солдати російської армії намагалися сховатись у напівзруйнованому будинку, але захиститися їм не вдалося.

Росіяни готові позбавляти своїх земляків будинків

Село Козинка тепер нагадує українські населені пункти, стерті з лиця землі російськими обстрілами авіацією і не тільки. Людям, які жили в цьому селі, більше нема куди повертатися. Зважаючи на все, у Кремлі готові знищувати не лише міста в інших країнах, а й свої.

Прикордонне село зруйноване

Зазначимо, що Козинку було взято під контроль російськими добровольцями. З 12 березня розпочався рейд "Російського добровольчого корпусу" (РДК), Сибірського батальйону та легіону "Свобода Росії". Вони взяли під свій контроль кілька населених пунктів у Бєлгородській та Курській областях.

У РДК заявили, що не мають наміру зупинятися. Вони й надалі вестимуть наступальні дії на території Росії, борючись з армією. Добровольці також примудряються взяти в полон військових ЗС РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що РДК опублікував відео бою у Бєлгородській області. Ролик було зроблено у Козинці.