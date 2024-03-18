Погані новини для Путіна: у РДК заявили про намір "битись у довгу"

Угрупування має хороший потенціал і резерви

"Російський добровольчий корпус" (РДК) продовжить наступальні дії на території Росії. Найближчим часом зупинятися не планують, але беруть до уваги динаміку на полі бою.

Про це начальник штабу РДК Олександр Фортуна розповів журналістці Олені Цинтилі для каналу "Ми ― Україна". Він наголосив, що говорить лише про свій корпус, але не за Сибірський батальйон та легіон "Свобода Росії".

"Наступальний потенціал хороший, є резерви, ми плануємо в довгу. Подивимося на динаміку, але поки що згортатися не плануємо", — сказав Фортуна.

Російським добровольцям корпусу вдалося взяти в полон 27 військових Збройних Сил РФ. За словами начальника штабу РДК, усі вони не знали, куди насправді їдуть.

Нагадаємо, що 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" заявили про "повернення додому". Тоді ж з’явилися перші новини про бої у Бєлгородській та Курській областях. Разом із ними боротися проти путінського режиму пішли РДК та Сибірський батальйон. Російські добровольці звернулися до земляків із закликом ігнорувати вибори Путіна.

Путін заявив, що те, що відбувається, є ознакою невдач ЗСУ на фронті. На його думку, однією з головних цілей рейду добровольців був зрив президентських виборів у Росії.

За даними на ранок 18 березня, РДК спільно з СібБатом та легіоном "Свобода Росії" взяли під контроль територію близько 50 тисяч квадратних метрів. Вони зайняли Теткіне в Курській області, а також населені пункти Глотове/Козинка, Горьківський, Лозова Рудка, Нехотіївка та Нова Таволжанка Бєлгородської області.

Раніше "Телеграф" писав, чим озброєні російські добровольці. Вони мають усе, щоб вести бій з армією РФ, зокрема і західні зразки зброї.