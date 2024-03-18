Путін відсвяткував ювілей анексії Криму та цікаво обмовився про долю Кримського мосту

Послухати диктатора прийшли і його "суперники" по виборах

Володимир Путін, "виграв" президентські вибори в Росії, відвідав концерт на честь 10-річчя від дня анексії півострова Крим. Він назвав його "стратегічно важливою територією" і зробив низку абсурдних заяв, в одній із яких проговорився про долю Кримського мосту.

Російський диктатор згадав і мешканців Донбасу, які нібито бажають стати частиною РФ, повідомляє видання "Медуза". Цікаво, що на цьому концерті були присутні усі кандидати у президенти Росії ― Владислав Даванков із партії "Нові люди", Леонід Слуцький із ЛДПР та лідер комуністів Микола Харитонов.

Путін про Крим та Донбас

Господар Кремля назвав "стратегічно важливою територією" анексований півострів Крим та найменував його "гордістю Росії". Він цинічно заговорив про людей, які мешкають на півострові.

"Крим це не лише стратегічно важлива територія та гордість Росії, це насамперед люди", ― сказав Путін.

Потім він пригадав Донбас. Його жителі нібито теж заявляли про бажання увійти до складу РФ, але їхній "шлях на батьківщину" (так російський диктатор називає захоплення українських територій) був важким.

"Але все-таки ми зробили це. Це теж велика подія в історії нашої держави. Ми йдемо та розвиваємося разом, відчуваємо лікоть один одного", — сказав "новообраний" президент РФ

Цікава заява про Кримський міст

Під час виступу Путін обмовився. Він розповідав про залізничний маршрут, який буде альтернативою Кримському мосту, бажаючи це подати як перемогу. Але виникає відчуття, що він обмовився про долю цього незаконного об’єкта.

"Це буде ще одна, альтернативна дорога Кримському... для Кримського мосту... замість Кримського мосту", — сказав Путін.

Зважаючи на все, російський диктатор розуміє, що Кримського мосту залишилось недовго. Тим більше, що він уже не раз був атакований. За даними українських спецслужб, він наразі не працює повноцінно. Окупанти більше не можуть перевозити мостом важке озброєння.

Що стосується залізниці, то Росія має наміри зв’язати Ростов і Севастополь. Полотно прокладуть в обхід Кримського шляху через тимчасово окуповані міста Маріуполь та Бердянськ.

Росія хоче побудувати залізницю до Криму

Про початок будівництва залізничного сполучення говорили ще у листопаді 2023 року. Так Росія зі своїми підручними у місцевих "адміністраціях" хоче перестрахуватися на випадок знищення Кримського мосту.

Зазначимо, що Кримський міст атакували дрони Sea Baby. Саме завдяки якісній роботі цих безпілотників Росія втратила переваги у Чорному морі. Існує три модифікації цих дронів, які роблять їх застосування ще ефективнішим.

Раніше в Росії опублікували запис розмови німецьких офіцерів, які обговорювали удари Кримським мостом. У РФ вимагали пояснень у Німеччини. Канцлер країни Олаф Шольц заявив, що розбереться в ситуації, а деякі німецькі політики зазначили, що цей "злив" розмови був невипадковим. У Кремлі побоюються передачі ракет Taurus Україні.

"Телеграф" раніше писав, що голова СБУ анонсував сюрпризи на фронті у 2024 році. Говорив він і про Кримський міст.