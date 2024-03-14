Після атаки на Кримський міст зроблено висновки: на що здатен оновлений морський дрон Sea Baby (фото і відео)

Дрони встигли завдати шкоди Чорноморському флоту РФ

Морські безпілотники Sea Baby, які швидко розвиваються, стали одним із несподіваних успіхів у війні з Росією. Вони змусили російський флот покинути Чорне море та дозволити знову відкрити коридор для перевезення зерна. Але нова версія зможе ще більше завдавати шкоди ворогу.

Про це розповів український генерал Іван Лукашевич у розмові з "The Telegraph". За його словами, удар по Керченському мосту залишається однією з видатних атак кампанії.

У нападі на переправу використовувалися катери-дрони Sea Baby третього покоління. Але після атаки на Кримський міст було зроблено висновки.

"Ми логічно дійшли висновку, що наші військово-морські безпілотники мають нести не лише вибухівку, а й іншу зброю", – каже Лукашевич.

Морські дрони Sea Baby

Відомо, що дрони Sea Baby оснащені двигуном потужністю 400 к/с, у них чудовий запас ходу. Крім того, БПЛА розвивають максимальну швидкість — 88 км/год. За допомогою посиленого корпусу безпілотники можуть долати хвилі заввишки два метри.

Наразі сили РФ поки що не мають "технічних засобів", щоб виявити морський безпілотник, який наближається, сказав бригадний генерал Лукашевич.

Нагадаємо, що дрони Sea Baby завдали ударів по фрегату "Адмірал Макаров", "Оленегорський горняк", десантному кораблю типу "Ропуча" та нафтовому танкеру "Сіг".

Варто зазначити, що перші дрони зразка 2022 року зараз не йдуть в жодне порівняння зі своїми модернізованими нащадками. "Sea Baby", зазнали модернізації. Вони стали значно швидшими, потужнішими та більш нищівними, майже не нагадуючи свої перші прототипи.

Іван Лукашевич сказав, що нинішні версії дронів – це результат вивчення помилок та успіхів операторів морських дронів.

Також було збільшено розмір боєголовки. Зараз дрон несе на собі 800 кілограмів вибухівки, що дозволяє майже гарантовано відправити на дно російський корабель, який зазнає атаки. Також за підсумками перших атак морському дрону поліпшили мореплавність, завдяки цьому навіть півтораметрові хвилі йому не завада.

Третя модифікація – значне збільшення дальності дії морського безпілотника. Sea Baby може плавати на відстань в понад 900 кілометрів – це в кілька разів більше, ніж від Одеси до тимчасово окупованого Севастополя. Тобто більша частина російських кораблів зараз знаходиться у зоні досяжності безпілотників.

"Україна також хотіла зробити їх багаторазовими, щоб вони були й дешевшими, і ефективнішими", – зазначив генерал.

Раніше "Телеграф" писав, що США виділили Україні новий пакет допомоги на 300 млн доларів. Очікується, що в нього також увійдуть додаткові ракети ATACMS.