"Сіра зона" ширшає: куди просунулись російські добровольці у Курській та Бєлгородській областях (мапа)

Захопили вже понад 50 квадратних кілометрів

У Бєлгородський та Курській областях уже 7-й день тривають рейди російських добровольців. Бої тривають й надалі, а російська армія зазнає значних втрат, дані про які оприлюднив Легіон "Свободи Росії".

За даними російських добровольців, бої тривають у селищі Тьоткіно Курської області, де було знищено БК росіян. "Сіра зона" розширилася на селище Горьківський Бєлгородської області.

У неділю, 17 березня, Сибірський батальйон заявив, що зайшов до селища та захопив адмінбудівлю. Усього через декілька годин вони додали, що населений пункт повністю перейшов під їхній контроль.

Скриншот з відео, на якому видно, як горить БК

Скриншот з відео, на якому видно, як горить БК

Проте селище Горьківське може мати для російських добровольців більше значення, адже через нього проходять 2 сільські дороги та залізниця. Такої думки військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він зауважив, що селище — окрема локація, яка може дозволити в перспективі не лише стати прикордонним плацдармом, а й трампліном до перерізання дороги регіонального значення 14К-4.

Російські добровольці у селищі Горківське

Ба більше, бійці "Російського добровольчого корпусу" та Сибірського батальйону повідомили, що підняли прапори над селом Козинка в Бєлгородській області.

РДК у селі Козинка

"Обмежена спеціальна операція добровольчих сил на території РФ триває. Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Тож наразі захоплені добровольцями території мають площу у Бєлгородській та Курський областях 51,64 кв. км:

Тьоткіно на мапі Deep State

Лозова Рудка на мапі Deep State

Нова Таволжанка на мапі Deep State

Глотове та Горьковський на мапі Deep State

Нехотіївка на мапі Deep State

Тьоткiно (Курська область) — 11,29 кв. км;

Глотове / Козинка (Бєлгородська область) — 14,88 кв. км;

Горьковський (Бєлгородська область) — 9,84 кв. км

Лозова Рудка (Бєлгородська область) — 0,34 кв. км;

Нехотіївка (Бєлгородська область) — 1,57 кв. км;

Нова Таволжанка (Бєлгородська область) — 13,72 кв. км.

Раніше "Телеграф" писав, що у понеділок, 18 березня, у Бєлгороді вдруге за ранок було чути вибухи. Перед цим повідомлялось про обстріл міста під час повітряної тривоги через ракетну небезпеку.