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"Сіра зона" ширшає: куди просунулись російські добровольці у Курській та Бєлгородській областях (мапа)

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
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Легіон "Свобода Росії" Новина оновлена 18 березня 2024, 16:06
Легіон "Свобода Росії". Фото Соцмережі

Захопили вже понад 50 квадратних кілометрів

У Бєлгородський та Курській областях уже 7-й день тривають рейди російських добровольців. Бої тривають й надалі, а російська армія зазнає значних втрат, дані про які оприлюднив Легіон "Свободи Росії".

За даними російських добровольців, бої тривають у селищі Тьоткіно Курської області, де було знищено БК росіян. "Сіра зона" розширилася на селище Горьківський Бєлгородської області.

У неділю, 17 березня, Сибірський батальйон заявив, що зайшов до селища та захопив адмінбудівлю. Усього через декілька годин вони додали, що населений пункт повністю перейшов під їхній контроль.

Скриншот з відео, на якому видно, як горить БК
Скриншот з відео, на якому видно, як горить БК

Проте селище Горьківське може мати для російських добровольців більше значення, адже через нього проходять 2 сільські дороги та залізниця. Такої думки військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він зауважив, що селище — окрема локація, яка може дозволити в перспективі не лише стати прикордонним плацдармом, а й трампліном до перерізання дороги регіонального значення 14К-4.

Російські добровольці у селищі Горківське

Ба більше, бійці "Російського добровольчого корпусу" та Сибірського батальйону повідомили, що підняли прапори над селом Козинка в Бєлгородській області.

РДК у селі Козинка

"Обмежена спеціальна операція добровольчих сил на території РФ триває. Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Тож наразі захоплені добровольцями території мають площу у Бєлгородській та Курський областях 51,64 кв. км:

Тьоткіно на мапі Deep State
Лозова Рудка на мапі Deep State
Нова Таволжанка на мапі Deep State
Глотове та Горьковський на мапі Deep State
Нехотіївка на мапі Deep State
  • Тьоткiно (Курська область) — 11,29 кв. км;
  • Глотове / Козинка (Бєлгородська область) — 14,88 кв. км;
  • Горьковський (Бєлгородська область) — 9,84 кв. км
  • Лозова Рудка (Бєлгородська область) — 0,34 кв. км;
  • Нехотіївка (Бєлгородська область) — 1,57 кв. км;
  • Нова Таволжанка (Бєлгородська область) — 13,72 кв. км.

Раніше "Телеграф" писав, що у понеділок, 18 березня, у Бєлгороді вдруге за ранок було чути вибухи. Перед цим повідомлялось про обстріл міста під час повітряної тривоги через ракетну небезпеку.

Теги:
#Росія #Бєлгород #Війна #Курськ