"Серая зона" становится шире: куда продвинулись российские добровольцы в Курской и Белгородской областях (карта)

Захватили уже более 50 квадратных километров

В Белгородской и Курской областях уже 7 день идут рейды российских добровольцев. Бои продолжаются и дальше, а российская армия несет значительные потери, данные о которых обнародовал Легион "Свободы России".

По данным российских добровольцев, бои продолжаются в поселке Теткино Курской области, где были уничтожены БК россиян. "Серая зона" расширилась на поселок Горьковской Белгородской области.

В воскресенье, 17 марта, Сибирский батальон заявил, что вошел в поселок и захватил админздание. Всего через несколько часов они добавили, что населенный пункт полностью перешел под их контроль.

Скриншот с видео, на котором видно, как горит БК

Скриншот с видео, на котором видно, как горит БК

Однако поселок Горьковское может иметь для российских добровольцев большее значение, ведь через него проходят 2 сельских дороги и железная дорога. Таково мнение военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что поселок — отдельная локация, которая может позволить в перспективе стать не только пограничным плацдармом, но и трамплином к перерезанию дороги регионального значения 14К-4.

Российские добровольцы в поселке Горьковское

Более того, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Сибирского батальона сообщили, что подняли флаги над селом Козинка в Белгородской области.

РДК в селе Козинка

"Ограниченная специальная операция добровольческих сил на территории РФ продолжается. Флаги Сибирского батальона и РДК в селе Козинка Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Поэтому захваченные добровольцами территории имеют площадь в Белгородской и Курской областях 51,64 кв. км:

Теткино на карте Deep State

Лозовая Рудка на карте Deep State

Новая Таволжанка на карте Deep State

Глотово и Горьковский на карте Deep State

Нехотеевка на карте Deep State

Теткино (Курская область) — 11,29 кв. км;

Глотово/Козинка (Белгородская область) — 14,88 кв. км;

Горьковский (Белгородская область) — 9,84 кв. км

Лозовая Рудка (Белгородская область) – 0,34 кв. км;

Нехотеевка (Белгородская область) – 1,57 кв. км;

Новая Таволжанка (Белгородская область) – 13,72 кв. км.

Ранее "Телеграф" писал, что в понедельник, 18 марта, в Белгороде второй раз за утро были слышны взрывы. Перед этим сообщалось об обстреле города во время воздушной тревоги из-за ракетной опасности.